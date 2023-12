Blitz e controlli a tappeto nei ristoranti di Langhirano: sanzionato un locale per carenze igienico sanitarie

I carabinieri del Comando Stazione di Langhirano, coadiuvati dai carabinieri Nucleo ispettorato del lavoro e del Nas, hanno effettuato accertamenti finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, oltre che a sondare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli hanno interessato principalmente il settore della ricettività, con particolare attenzione ai ristoranti presenti sul territorio langhiranese. In uno degli esercizi controllati sono state riscontrate da partedel Nas di Parma, carenze igienico sanitarie, per le quali i militari hanno contestato al responsabile della struttura una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Contestualmente i carabinieri del Nil hanno riscontrato il mancato aggiornamento del Dvr (documento di valutazione rischi), strumento obbligatorio in quanto indispensabile per individuare e prevenire possibili rischi sul luogo di lavoro in ragione del quale è stata data comunicazione all’autorità amministrativa per le opportune valutazioni.