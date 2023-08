Blitz della polizia locale in stazione: incastrato un ricettatore di bici rubate

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e contrasto al degrado urbano in stazione, infatti, gli agenti della polizia locale sono stati avvicinati da una ventenne parmigiana che ha raccontato loro di aver subito il furto di una bicicletta elettrica qualche giorno prima. La giovane, dopo aver sporto regolare denuncia, però, ha visto la sua bici in vendita in un sito di compravendita di oggetti usati ed ha quindi preso contatti con il venditore fissando un appuntamento alle 18 di ieri proprio in stazione, per visionare l’articolo.

All’incontro, unitamente alla proprietaria, si sono presentati anche gli uomini di via del Taglio. Eseguite le opportune verifiche (la proprietaria possedeva ancora la chiave unica di attivazione della batteria ) ed accertato che il mezzo corrispondeva a quello rubato, gli agenti hanno fermato l’uomo, di origini straniere, residente in provincia di Reggio Emilia. E’ stato denunciato per ricettazione. Inoltre è risultato in possesso di alcune lame, immediatamente sequestrate, delle quali non è stato in grado di giustificare il possesso, in violazione all’articolo 4 della L.110/1975