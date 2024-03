Bocconi avvelenati, il cane 'Senna' setaccia il parco Ducale

Dopo il ritrovamento di esche avvelenate all’interno del Parco Ducale ed in zona S. Eurosia, i carabinieri, insieme ai carabinieri forestali e agli operatori dell'Unità Cinofila antiveleno bonificato le aree interessate. Nella mattinata di oggi, è entrata in azione anche l'unità antiveleno dei carabinieri forestali di Lecco.

Anche il sindaco di Parma Michele Guerra, che ha invitato tutti i proprietari di animali di prestare attenzione. L’intervento di bonifica ha riguardato il Parco Ducale, con particolare attenzione all’area “sgambamento cani”, in prossimità dell’accesso di via Pasini e via Gonella in zona S. Eurosia.

Il personale specializzato ha condotto “Senna” una giovane ed intelligente femmina di pastore tedesco grigione, specificatamente addestrata per rinvenire esche avvelenate ed anche carcasse di animali. Tutte le aree oggetto delle segnalazioni, per l’intera mattinata sono state bonificate con una approfondita ricognizione. Non sono state trovate altre esche o bocconi killer. In caso di ritrovamento di un presunto boccone avvelenato o sospetto decesso di animale per tale causa, si devono contattare nell’immediato i forestali che provvederanno ad eseguire gli accertamenti del caso ed attivare le dovute procedure.