Bonaccini al Governo: "Bisogna bloccare la possibilità di circolare dopo le 18"

"La chiusura dei centri commerciali nel weekend l'avevamo già proposta per l'ultimo Dpcm, sul trasferimento tra Regioni potremmo contenere la trasmigrazione se non per motivi di lavoro o salute mentre dopo le 18 farei proprio bloccare la possibilità di circolazione". E' quanto avrebbe detto, a quanto si apprende, il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, nel corso dell'incontro tra regioni enti locali e governo sull'emergenza coronavirus. "Più ci sono misure nazionali più diamo un senso di uniformità perché sarebbero più facili da spiegare al Paese - ha sottolineato - anche perché la situazione è diffusa in tutto il Paese. Meglio qualche misura più restrittiva oggi per evitare di intervenire ogni settimana".

