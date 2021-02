Bonaccini: "Se i contagi aumentano, pronti a chiudere le scuole"

Se la situazione dovesse peggiorare anche in altre province dell'Emilia-Romagna, la Regione è pronta a emanare una delibera come quella che ha decretato l'ingresso dell'area metropolitana di Bologna in zona arancione scuro e la chiusura delle scuole. "Se ci sono aumenti di contagi tra la popolazione più giovane, cosa che non accadeva nelle altre ondate, sentendo l'Asl e gli amministratori locali, siamo pronti a firmare, come ho fatto con Bologna, la stessa cosa in altri territori. Bisogna controllare quotidianamente la situazione e intervenire se è necessario", dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Insomma, dopo il capoluogo emiliano, potrebbe toccare ad altri, come Parma che nelle ultime settimane ha visto aumentare in modo esponenziale i contagi nelle scuole. "Per la prima volta dall'inizio della pandemia, questa terza ondata vede la variante inglese colpire soprattutto i più piccoli. Abbiamo numeri che non vedevamo da molti mesi, dobbiamo fare il possibile".