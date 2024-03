Bore, sventato un giro di spaccio

I Carabinieri della Stazione di Pellegrino Parmense, nei giorni scorsi, hanno portato a termine un’operazione di polizia nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del comune pellegrinese, già da qualche tempo, avevano notato dei movimenti sospetti nel centro del paese di Bore e avevano deciso di effettuare dei servizi di osservazione per capire se, dietro quei movimenti, potesse celarsi qualche attività illecita. Al centro dell’interesse dei Carabinieri c’era un 44enne del posto, che è stato tenuto sotto controllo per alcuni giorni.

Organizzato un servizio specifico, con alcuni militi in borghese ed altri in uniforme pronti ad intervenire non appena si fosse presentata l’occasione, si è potuto appurare che i sospetti erano fondati, infatti notavano che i movimenti anomali dell’uomo andavano avanti per tutto il giorno, determinando il dispositivo ad entrare in azione. Bloccato per le vie del piccolo paese montano alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana. Estesa la perquisizione al domicilio del soggetto in questione, è stata ritrovata ben nascosta in un sottoscala, all’interno di alcuni barattoli di vetro ulteriore sostanza stupefacente, dello stesso tipo dal peso di circa un etto. Al termine delle operazioni tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.