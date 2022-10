Borgotaro, cade e si ferisce mentre va in cerca di funghi: 69enne trasportata in ospedale

In mattinata la centrale operativa del 118 ha attivato la stazione Mt Orsaro del Saer per una fungaiola che, a seguito di una caduta, aveva riportato un trauma alla caviglia.

La donna, 69 anni residente in provincia di Parma, si trovava con il compagno in località boschiva a Rebui (Comune di Borgo Val di Taro) alla ricerca di funghi quando a seguito di una caduta ha riportato un trauma alla caviglia che non le ha consentito di proseguire e di tornare in autonomia alla macchina. La squadra del Saer è riuscita a raggiungere il target con il mezzo fuoristrada grazie anche al compagno della fungaiola che era andato incontro ai soccorritori per portarli esattamente nel punto in cui si trovava.

La donna è stata individuata, le è stato immobilizzato l’arto ed è stata trasportata sulla jeep fino all’ambulanza che la attendeva sulla strada asfaltata per portarla in ospedale per ricevere le cure del caso.