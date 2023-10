Borgotaro, fungaiolo 80enne scivola vicino a un sentiero: ritrovato dai soccorritori

Poco dopo le 14:30 di domenica 15 ottobre un fungaiolo 80enne che si trovava in zona Rovinaglia, nel comune di Borgo Val di Taro, è scivolato vicino ad in sentiero. La ricerca è partita dopo la segnalazione: sono intervenute più squadre del della stazione monte Orsaro e un'Unità Cinofila del Soccorso Alpino. L'anziano, residente in provincia di Parma, era scivolato nelle vicinanze di un sentiero ed è stato ritrovato dai volontari della stazione monte Orsaro. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco e il personale dell'ambulanza Pubblica Assistenza di Borgotaro.