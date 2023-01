Borgotaro, incendio in un fienile nella notte: vigili del fuoco in azione

Un incendio si è sviluppato a partire dalle 5 della nottata tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio all'interno di un fienile a Borgotaro. Le fiamme, che hanno poi coinvolto anche del legname accatastato, sono partite da alcuni balloni di fieno. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre in via Domenico Terroni: una dalla sede di Borgotaro e l'autobotte in arrivo da Parma. Gli operatori del 115 hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l'area. Fortunatamente non ci sono feriti. Le operazioni di spegnimento del rogo sono ancora in corso.

IN AGGIORNAMENTO