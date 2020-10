Bosi sulla piscina di via Zarotto: "Ci vorrà ancora un mese"

"Aggiornamento importante piscina via Zarotto". Il vice sindaco Marco Bosi, con delega all'Assessorato allo Sport, fa il punto sulla vicenda della piscina in via Zarotto: "Ci vorrà un altro mese - scrive su Facebook - ".

In un lungo post, Bosi scrive: "Come già detto in queste settimane sono stati eseguiti degli approfondimenti sulla sicurezza della piscina di via Zarotto. Queste analisi sono state utili in quanto hanno evidenziato delle criticità sul controsoffito. Questi problemi verranno risolti con l'installazione di una rete di protezione e la programmazione di un rifacimento nel 2021.

Parallelamente gli uffici hanno lavorato per individuare un gestore tramite la procedura di affidamento diretto. Nei primi giorni della settimana verranno definite procedure e tempi di installazione della rete (operazione non banale in quanto richiede il montaggio di ponteggio) e formalizzazione del contratto.

Ci vorrà quindi ancora circa un mese di tempo per arrivare all'apertura, ma come sempre la priorità è la sicurezza dei ragazzi che frequentano gli immobili comunali. Ringrazio la Federazione Nuoto, gli Enti di promozione sportiva e le società per aver compreso la volontà di arrivare ad una riapertura in completa sicurezza".