Busseto, trentenne alla guida di un’auto senza patente: 5mila euro di multa

Serata di controlli per i carabinieri di Fidenza, svolti attraverso l’impiego di numerosi equipaggi della Radiomobile di Fidenza, rinforzati con pattuglie provenienti dalla Bassa, coordinati dalla Compagnia di Fidenza e supportati dai carabinieri del Nucleo Cinofili di Bologna. Il presidio del territorio è stato assicurato con l’impiego di circa 20 carabinieri, che hanno controllato 77 veicoli e 92 persone.

In particolare i militari del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di Fidenza, Roccabianca, San Secondo e Fontanellato hanno svolto controlli capillari sulle principali arterie stradali allo scopo di prevenire comportamenti scorretti alla guida e soprattutto incidenti.

L’attività, in sei casi ha evidenziato irregolarità a carico di altrettanti automobilisti, sanzionati per un importo totale di oltre 6.000 euro. A Busseto, per esempio, un automobilista 30enne è stato colto alla guida di un veicolo, sebbene non avesse mai conseguito la patente. Solo in questo caso la sanzione amministrativa è stata superiore a 5.000 euro.

A Fidenza 3 persone di età compresa fra 22 e 35 anni sono state colte in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale. Le sostanze (cocaina, hashish e marijuana) sono state sequestrate. Per i malcapitati è stata elevata una sanzione amministrativa e la segnalazione alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.

Fortunatamente nessuno dei 77 conducenti controllati sono risultati positivi ai controlli etilometrici.

Infine un 30enne di nazionalità marocchina, controllato nei pressi della stazione ferroviaria di Fidenza è stato denunciato all’autorità giudiziaria per inosservanza della legge sull’immigrazione.