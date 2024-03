Giallo nella zona di via Spezia a Parma. È stato ritrovato il cadavere di un uomo all'interno di un'auto, che si trovava parcheggiata a bordo strada. Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, gli uomini della squadra mobile della Questura di Parma, che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l'episodio. Per ora tutte le ipotesi sono aperte e le indagini sono a 360 gradi.

IN AGGIORNAMENTO