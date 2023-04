Cade un albero tra via Farini e lo stradone: tanta paura ma nessun ferito

Una pianta, che si trova tra via Farini e lo Stradone, è caduta nel primo pomeriggio di sabato 29 aprile. In quel momento stavano passando diversi pedoni ed automobilisti, che hanno assistito alla scena. Fortunatamente in quel momento nessuno si trovava nei pressi dell'albero. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area della caduta. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.