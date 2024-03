Cade da una scala in giardino, 70enne all'ospedale

L'elicottero del Maggiore di Parma in azione a Concesio di Bettola nel pomeriggio del 15 marzo per un 70enne caduto da una scala in ferro in giardino. La dinamica non è chiara al momento ma pare che l'anziano abbia fatto un volo di circa tre metri riportando un trauma cranico e toracico. Sul posto l'auto infermieristica del 118 di Bobbio, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo e l'elisoccorso di Parma. Una volta stabilizzato è stato portato all'ospedale, non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.