Cade nel giardino e batte la testa: trasportato con l'elisoccorso al Maggiore di Parma

E' stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma l'uomo rimasto ferito alla testa dopo una caduta nel giardino di casa a Coli, in provincia di Piacenza. L'eliambulanza del 118 è intervenuta in Valtrebbia nel pomeriggio di giovedì 1 febbraio per soccorrere un uomo rimasto ferito alla testa dopo una caduta nel giardino di casa. L'infortunio è avvenuto in una frazione di Coli dove il 118 ha inviato l'ambulanza dell'ospedale di Bobbio. Pare che l'uomo abbia battuto violentemente la testa contro una pietra, ma non si sa di preciso se sia inciampato oppure abbia avuto un malore. Sul posto è atterrata l'eliambulanza del 118 di Brescia ha poi trasportato d'urgenza in volo l'uomo a Parma.