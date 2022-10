Cade sulle scale di casa, trasportata in elisoccorso al Maggiore

Soccorsi mobilitati questa mattina, mercoledì 5 ottobre, in Via John Winston Lennon a Fiorenzuola. Qui sono intervenuti i sanitari dell'autoinfermieristica del 118 e i volontari della Pubblica Assistenza Valdarda per soccorrere un'anziana di 86 anni, caduta sulle scale di casa. La donna avrebbe riportato ferite piuttosto serie e, per precauzione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso atterrato al campo sportivo: qui è stata valutata dal medico, poi è stata condotta in volo all'ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverata.