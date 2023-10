Campagna vinicola, i Nas sequestrano 300 mila litri di prodotti irregolari

Nel corso delle attività di controllo i Carabinieri dei NAS hanno eseguito 960 ispezioni, individuando 239 situazioni di non conformità (pari al 24%, percentuale influenzata dalle modalità di selezione degli obiettivi, individuati tra quelli che presentavano maggiore interesse operativo). A seguito delle irregolarità riscontrate, sono segnalati all’Autorità Sanitaria ed Amministrativa 218 operatori della filiera del vino e contestate complessivamente 344 violazioni amministrative contestate, pari a 290.000 euro.

Nell'ambito dei controlli sulla filiera degli alcolici e del vino disposti su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno condotto una serie di ispezioni presso cantine e aziende vitivinicole nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, rilevando irregolarità presso 4 delle attività ispezionate.

Provincia di Parma Nella provincia di Parma, i Carabinieri del NAS, in collaborazione con il personale dell'I.C.Q.R.F. (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) Emilia Romagna e Marche di Bologna, nel corso di un'ispezione igienico sanitaria presso un'azienda vitivinicola, hanno riscontrato non conformità legate all'omesso aggiornamento del registro informatizzato e del registro SIAN, riguardanti le riclassificazioni e/o declassamenti, nonché le perdite di quantitativi di prodotti vinicoli. Per queste irregolarità, è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro al legale responsabile.