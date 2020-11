Caos alla vigilia della zona arancione: assembramenti davanti ai locali e giovani senza mascherina

Nel pomeriggio prima della chiusura dei locali, prevista dalle regole valide per le zone arancioni - e tra l'altro a Parma ci sono regole ancora più restrittive - tantissimi giovani si sono riversati nel locali e nei bar - prima della chiusura delle ore 18. Un pomeriggio di vero e proprio caos: davanti ad alcuni locali si sono creati assembramenti e tanti giovani e giovanissimi erano all'aperto senza mascherina. Le forze dell'ordine, presenti in forze soprattutto in centro storico, hanno disposto la chiusura di alcuni locali ed hanno verificato la presenza di assembramenti, emulando le persone senza mascherina.