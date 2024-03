Caos passaporti, la testimonianza : “Impossibile prenotare”

Doveva essere il D-Day, il giorno delle riaperture online e dell'Agenda elettronica per quanto riguarda la prenotazione dei passaporti. "Ma la realtà è stata ben diversa - scrive un cittadino a Parmatoday - Dalle 6,30 alle 13 ho provato a collegarmi circa 50 volte: mai vista una finestra aperta, Alla fine non sono riuscito a prenotare".

La testimonianza fa seguito a quella di tanti altri cittadini che ieri hanno cercato di collegarsi online per la prenotazione ma senza successo.

Ieri, 11 marzo, era stata riaperta l’agenda elettronica passaporti per la prenotazione online degli appuntamenti dal 16 al 29 marzo. La successiva apertura sarà calendarizzata per la giornata del 2 aprile 2024, per ulteriori 15 giorni.