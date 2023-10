I carabinieri setacciano la città con i cavalli: sequestri di droga e sei denunce. Due negozi multati per 8 mila euro

La Compagnia Carabinieri di Parma ha dato corso, dal tardo pomeriggio di ieri ad un servizio di controllo straordinario del territorio mettendo in atto un articolato dispositivo in grado di monitorare oltre alla zona della Stazione anche quelle del Parco Ducale, di Piazzale della Pace, via Monte Altissimo, via San Leonardo e via Venezia fino ad arriva al quartiere industriale di via Emilia Est.

Nella circostanza è opportuno evidenziare il grande lavoro di coordinamento fra le numerose pattuglie impiegate dal Comando Compagnia Carabinieri di Parma, che hanno agito all’unisono con il personale del Nucleo CC Antisofisticazione e Sanità, del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Parma, e con la pattuglia a cavallo del 4° Reggimento 'Carabinieri a Cavallo' di Roma. Questo importante dispositivo, ha permesso di raggiungere ottimi risultati, in materia di prevenzione e repressione dei reati, in tema di sicurezza pubblica, qualità alimentare e sicurezza dei lavoratori.

Particolarmente rilevante è stato il contributo della pattuglia a cavallo, utilizzata negli ultimi giorni oltre che nel pattugliamento del Parco Ducale anche in altri parchi cittadini, che non si è limitata ad effettuare un mero servizio di rappresentanza, ma ha fornito un importante contributo operativo alle operazioni in atto.

All’esito dei controlli effettuati dalle pattuglie impiegate, sono state denunciate 6 persone; sequestrati oltre 95 grammi di hashish, una modica quantità di crack ed elevate sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro. In particolare i militari della Compagnia di Parma hanno: all’interno del Parco Ducale hanno denunciato in stato di libertà: un cittadino della Guinea, perché trovato in possesso di hashish, per un peso complessivo di grammi 75, già confezionato e pronto per essere ceduto, ed euro 200 in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione presso l’abitazione ha fatto rinvenire ulteriori 3 grammi della medesima sostanza. Un cittadino della Costa D’avorio perché trovato in possesso di hashish, per un peso complessivo di grammi 15 e 150 euro in contanti, sempre ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

In considerazione dei recenti e gravi episodi di violenza che hanno visto protagonisti in particolar modo soggetti extracomunitari, che si muovono per le vie dell’Oltretorrente, armati di coltelli, pronti a farsi giustizia da sé a seguito di veri o presunti torti subiti, i Carabinieri hanno dislocato alcune pattuglie proprio nelle vie più “sensibili” del quartiere “aldilà dell’Acqua”. In particolare sono stati denunciati in stato di libertà: un 30 enne nigeriano, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico, di una lunghezza superiore ai 20 cm; un 25 enne somalo, trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 6 cm. Un 30 enne rumeno è stato denunciato per il reato di ricettazione in quanto trovato in possesso di un borsone contenente numerose bottiglie di liquori pregiati, un telefono cellulare, con diverse sim card, di cui non era in grado di fornire motivazioni credibili circa la provenienza.

Le ispezioni effettuate congiuntamente a personale del NAS e NIL di Parma, hanno interessato diversi esercizi commerciali, nella zona Est della città. In due degli esercizi controllati, sono state rilevate carenze igienico sanitarie, e l’inosservanza delle prescrizioni relative alla somministrazione degli alimenti. Una delle attività è stata sospesa per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Ai titolari degli esercizi sono state contestate violazioni amministrative e comminate sanzioni pecuniarie complessive per un importo di oltre 8 mila euro. Sono stati inoltre segnalati alla locale Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti tre persone, trovate all’interno del Parco Ducale, grazie anche al prezioso contributo dei “Carabinieri a Cavallo”, in possesso di modica quantità di crack e Hashish per uso personale.