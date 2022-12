Ubriachi al volante in giro per Salsomaggiore: i carabinieri ne denunciano quattro e ne multano altri tre

A Salsomaggiore, le pattuglie della Stazione e del Nor, hanno controllato numerosi automobilisti, sottoponendoli al test con etilometro. Sette i conducenti trovati con un tasso alcolico superiore al consentito; quattro, con valori molto alti, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, mentre altri tre sanzionati in via amministrativa. Per tutti il ritiro della patente e la decurtazione dei punti.

Infine il Nucleo Radiomobile ha denunciato per evasione un cittadino straniero, sottoposto agli arresti domiciliari, in quanto durante un controllo presso la sua abitazione risultava assente.

Gli interventi rientrano all'interno dei controlli avvenuti nel fine settimana da pate della Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore che ha organizzato una serie di servizi di controllo del territorio, sia nella cittadina termale che nella zona pedemontana,