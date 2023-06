Alla guida per la seconda volta senza la patente mai presa: denunciato 33enne bussetano

Intense giornate di attività per i carabinieri della Compagnia di Fidenza. A partire dal 15 giugno sono stati incrementati i servizi di vigilanza e controllo del territorio per una incessante attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio. Con la chiusura dell’anno scolastico è stato registrato un sensibile aumento della mobilità di mezzi sulle principali arterie stradali. Tanti hanno deciso di raggiungere le località di mare o montagna per trascorrere dei periodi di vacanza. Da ciò la necessità pdi prevenire reati predatori soprattutto ai danni di abitazioni private, mediante mirati controlli sui flussi di veicoli e persone in transito. Le pattuglie del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Fidenza, oltre a garantire le attività di pronto intervento, stanno effettuando specifiche attività di monitoraggio sul centro borghigiano e le zone limitrofe. Una particolare attenzione è rivolta ai numerosi visitatori che giornalmente raggiungono iprincipali poli commerciali della zona, che trovano nelle pattuglie dell’Arma un costante punto di ascolto, un presidio di sicurezza ecordialità.

Analoga attività viene effettuata dalle pattuglie delle stazioni dipendenti che operano nei comuni della “bassa parmense” da Busseto e Colorno.

Le attività di prevenzione svolte dai militari dell’Arma hanno portato anche diversi risultati sotto il profilo operativo: due ragazzi italiani di 22 e 24 anni ed uno straniero di 25, sono stati controllati in un parco cittadino anche con ausilio di unità cinofile del Nucleo di Bologna, e segnalati alla Prefettura di Parma per possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale (hashish e marijuana). Un 40enne residente a Salsomaggiore Terme, rimasto coinvolto in una banale fuoriuscita dalla sede stradale con la propria autovettura, ha rifiutato l’alcoltest (obbligatorio in caso di incidente stradale). Per lui una denuncia alla Procura della Repubblica di Parma, il ritiro e la sospensione della patente di guida. Un 33enne residente a Busseto è stato colto (per la seconda volta nell’ultimo biennio) alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida. Anche per lui è scattata una denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica per “guida senza patente”.

Sono state contestate, infine, tre contravvenzioni per il mancato uso della cintura di sicurezza, cattiva e pericolosa abitudine. Va ricordato che anche tale violazione, se reiterata nell’arco del biennio, comporta la sospensione della patente di guida.

I controlli, anche in collaborazione con la Polizia Locale proseguiranno per tutto il periodo estivo.