Alla guida ubriachi: a Salsomaggiore denunciati in cinque e patente ritirata

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno effettuato ieri diversi posti di controllo sulle principali vie, identificando circa 70 persone e 40 veicoli. Al termine del servizio, utilizzando l’etilometro, sono stati denunciati alla Procura, per guida in stato d’ebbrezza e contestuale ritiro della patente, cinque automobilisti trovati con un tasso alcolemico superiore da uno a quattro volte, mentre altri quattro conducenti, avendo un tasso alcolemico inferiore a 0,8 grammi per litro di sangue, sono stati sanzionati amministrativamente e ritirato il documento di guida. Elevate una decina di contravvenzioni al codice della strada per uso del telefono cellulare durante la guida e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Alcuni automobilisti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso del controllo sono stati trovati con alcuni grammi di hashish, marijuana e due “spinelli”.