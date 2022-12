Droga, armi e alcol: Parma al setaccio. Cinque denunce

Servizi preventivi in città da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma che con numerose pattuglie, in orario pomeridiano, serale e notturno hanno controllato oltre 100 persone e 60 veicoli, denunciando cinque persone per reati che riguardano lo spaccio di stupefacenti e la guida in stato d’ebbrezza.

Il dispositivo è stato integrato e supportato, al fine di approfondire le specifiche materie di competenza, dai Carabinieri del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro ducali, oltre che dalla Polizia municipale.

Sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un algerino cinquantenne, residente a Parma, gravato da precedenti di polizia, il quale in Parma via Bottego è stato trovato in possesso di 11,5 grammi di hashish destinato alla cessione; un senegalese 45enne, in italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia, il quale è stato controllato su Ponte Europa e trovato in possesso di una dozzina di dosi di hashish destinate allo spaccio. Denunciati poi per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere: un italiano quarantenne di Traversetolo, il quale sottoposto a controllo in via Chiavari a Parma, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva pari a 22 centimetri di cui non è stato in grado di giustificare il porto; per il reato di guida in stato di ebbrezza: un italiano 55enne, residente a Parma, gravato da precedenti di polizia, il quale controllato ia Parma, in viale Piacenza, alla guida dell'autovettura di proprietà è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,02 g/l, con conseguente ritiro della patente di guida; un moldavo 33enne, residente a Parma, controllato in largo Paer, alla guida della propria autovettura, è risultato essere in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,41 g/l. Anche in questo caso si è provveduti al ritiro della patente di guida.

Durante i controlli dei Carabinieri sono stati controllati circa una trentina di giovani nei luoghi della città ducale solitamente dediti al consumo di stupefacenti, quali i parchi e le aree intorno alla Stazione ferroviaria, dei quali una decina - tra i 18 e i 25 anni - sono stati segnalati ai competenti Uffici della Prefettura di Parma, quali assuntori di stupefacenti, per tentare l’adesione ad un programma di disintossicazione, perché trovati in possesso di dosi di cocaina e hashish destinati al consumo personale.

I Carabinieri hanno anche sottoposto a verifica amministrativa/sanitaria un locale pubblico del Capoluogo situato nel centro storico, nei pressi di via Nazario Sauro,sanzionato per complessivi euro 5.474, a seguito delle carenze igienico sanitarie riscontrate oltre alla detenzione di alimenti scaduti e la mancata esibizione di documentazione obbligatoria.