La droga nel pacchetto di sigarette, furti e truffe: città al setaccio e tre denunce

Giornata di controlli ieri per i carabinieri. I militari della Stazione di Parma Oltrettorente hanno denunciato per truffa un 47enne salernitano che con artifizi e raggiri ha convinto una 39enne di Parma a farsi accreditare la somma di quasi 500 euro per l’acquisto di elettrodomestici mai consegnati.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 15 marzo, i militari della Sezione Operativa, all’interno del Parco ducale fermano 4 giovani con della sostanza stupefacente. Per tutti parte la segnalazione alla Prefettura quali assuntori. In via Emilia Ovest, presso il centro commerciale, un uomo è invece stato denunciato per furto.

Sempre ieri, nella tarda mattinata la pattuglia a cavallo impegnata in servizio perlustrativo all’interno dei parchi individua un gruppo di giovani in atteggiamento sospetto. La centrale operativa manda la Stazione di Parma Oltretorrente. Vengono identificati alcuni ragazzi e, nel corso del controllo del gruppo ecco spuntare, nascosti in un normale pacchetto di sigarette, indosso ad un 27enne di origine tunisina, oltre 10 grammi di hashish, del denaro probabile provento dell’attività di spaccio e nella tasca un coltello a serramanico. La pattuglia lo fa salire in auto e lo porta in caserma. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.