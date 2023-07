In casa il supermarket dell'eroina: tre pusher denunciati in Borgo Santo Spirito

Prosegue l’azione dei militari del Comando della Compagnia di Parma: arrestata una 40enne per evasione, e denunciate 3 persone per detenzione ai fini di spaccio. Segnalati inoltre alla Prefettura diversi assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale. La 40enne arrestata, sottoposta al regime degli arresti domiciliari da fine maggio, è stata fermata dai Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente mentre percorreva a piedi via Verdi. La donna, non nuova ad allontanarsi dal proprio domicilio, condotta in caserma è stata arrestata per evasione e trattenuta presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I denunciati sono tre cittadini nigeriani, con precedenti penali e senza fissa dimora che, controllati in Borgo Santo Spirito sono stati trovati in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente. Dato che i militari hanno visto il palazzo da dove erano usciti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo oltre 50 grammi di eroina suddivisi in dosi, pochi grammi di marijuana, della sostanza da taglio, un bilancino di precisione e circa 1.200 euro in contanti. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’attività ha consentito l’identificazione di 193 persone, il controllo di 131 veicoli ed elevare 12 contravvenzioni ai sensi del codice della strada per un importo complessivo di circa 4.000 euro, con la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.