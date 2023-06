Fidenza, ubriachi alla guida: denunciati in due e patente ritirata

Quella appena trascorsa è stata una notte intensa di lavoro per i carabinieri della Compagnia di Fidenza. Numerose sono state le richieste di intervento alla Centrale operativa dei militari, che ha impiegato le pattuglie presenti per identificare persone sospette, aiutare automobilisti rimasti coinvolti in incidenti stradali o come in un caso, mettere in sicurezza gli altri utenti della strada per la perdita di un carico da parte di un veicolo all’uscita della tangenziale di Fidenza, direzione Alseno, intervento questo gestito con la preziosa collaborazione della Polizia locale di Fidenza.

Diverse le segnalazioni di allarmi, che puntualmente riscontrati sono fortunatamente risultati essere attivati da animali selvatici e di disturbo alla quiete pubblica causata dal vociare dei ragazzi e da esercenti pubblici con musica alta, opportunamente redarguiti ed ammoniti delle loro responsabilità.

I controlli hanno portato alla identificazione di 37 persone, tutte sottoposte ad etilometro con due denunciati perché riscontrate con un tasso alcolemico superiore alle previsioni di legge. I due conducenti, entrambi della zona, hanno subito il ritiro della patente di guida.