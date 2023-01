Ventenne derubato mentre passeggia nei pressi della stazione: denunciato un 27enne

Deubato nei pressi della stazione da un tunisino 27enne, poi rintracciato e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Parma. E' accaduto tutto ieri, 27 gennaio.

In particolare verso le prime ore della mattinata la centrale operativa dei carabinieri riceve la comunicazione, da parte di un genitore poiché il figlio ventenne, mentre passeggiava nei pressi del piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, veniva borseggiato da un magrebino. La centrale operativa, coordinando efficacemente le pattuglie presenti, ha prestato il soccorso necessario alla vittima del furto, provvedendo contestualmente a diramare le ricerche del responsabile, inviando in area anche le pattuglie in abiti civili. Nell’arco di breve l'autore è stato individuato: si tratta di un tunisino 27enne, noto ai carabinieri per via dei suoi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, senza fissa dimora e corrispondente alla descrizione ricevuta.



Condotto in caserma, è stato riconosciuto dalla vittima proprio come l'autore del furto e pertanto è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per furto aggravato.