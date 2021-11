Carabinieri in azione, denunce e segnalazioni per droga: due stranieri senza documenti

Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Parma hanno messo in atto una serie di controlli in ambito urbano mirati al contrasto della criminalità diffusa. Diverse le persone controllate tra queste: due stranieri denunciati, due invitati a recarsi presso i competenti uffici per regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano e alcune segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente. I controlli hanno riguardato la zona compresa tra ponte delle Nazioni, Piazza della Pace, Ghiaia, Pilotta e ponte di Mezzo.

Le denunce interessano cittadini extracomunitari per reati che comprendono la ricettazione e la detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. In Piazza Ghiaia è stato fermato un 21enne tunisino in Italia senza fissa dimora. Nel corso del controllo per verificare la detenzione di stupefacente è stato trovato un cellulare privo di scheda telefonica. Dall’interrogazione in banca dati è risultato che l’apparecchio è stato rubato a Bologna nella giornata di domenica. Accompagnato in caserma è stato denunciato per ricettazione. Il cellulare sarà restituito al proprietario.

Un 31enne egiziano residente in città con diversi precedenti di polizia controllato sotto al ponte delle Nazioni, lato viale Toschi, è stato trovato con oltre 10 grammi di hashish: l'uomo è stato denunciato. Sempre in tema di stupefacenti sono stati segnalate alla Prefettura 4 persone trovate in possesso di pochi grammi tra hashish e marijuana. In Piazza della Pace sono stati controllati alcuni stranieri: due sono stati condotti in caserma pocihè senza documenti. Identificati in cittadini tunisini sono stati invitati presso gli uffici competenti a regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano.