Città al setaccio: sequestri di droga e quattro denunce

I carabinieri della Compagnia di Parma stanno continuando la loro intensa attività di controllo del territorio in città. Ieri sera, proseguendo l’attività iniziata già da tre giorni, hanno continuato a presidiare i quartieri più caldi, con particolare attenzione al quartiere San Leonardo, via Venezia, via Monte Altissimo e i Parchi Falcone e Borsellino e Ducale. Nella serata di ieri circa dieci le pattuglie dell’Arma e 25 carabinieri dedicati allo specifico controllo.

Numerosi i posti di controlli svolti che hanno permesso di controllare nella sola serata 97 persone, di cui 43 straniere e circa 50 veicoli. Denunciate 4 persone.

Due diciottenni nordafricani, senza fissa dimora, sono stati portati presso gli uffici in Strada delle Fonderie, per essere sottoposti ad identificazione mediante le impronte, poiché controllati in pieno centro storico, in una traversa di via Farini, privi di documenti e trovati in possesso di arnesi da scasso. Gli stessi al termine degli accertamenti sono stati denunciati per il porto ingiustificato degli arnesi, sottoposti a sequestro.

Un cittadino del Gambia di 21 anni, domiciliato a Parma, è stato denunciato perché controllato nel Parco Ducale, ha prima tentato di scappare, poi ha dato false generalità alla pattuglia operante, come emerso a seguito del riscontro dattiloscopico. Lo stesso, perquisito, è stato trovato in possesso di una forbice con duplice punta della lunghezza complessiva di 20 centimetri, occultata nei risvolti dei pantaloni, venendo denunciato anche per il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Infine è stato denunciato per inottemperanza al divieto di ritorno per 3 anni nel comune di Parma un Senegalese 38enne, residente a Brescello (Reggio Emilia), con precedenti di polizia, il quale controllato in via Monte Altissimo è risultato gravato dal foglio di via obbligatorio dal comune di Parma con divieto di ritorno per 3 anni.

L’attività condotta nei parchi, nel Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in via San Leonardo e in via Venezia ha permesso di recuperare circa 17 grammi fra cocaina, hashish e marjuana, trovati nella disponibilità di 5 giovani fra i 18 e 21 anni segnalati quali assuntori alla Prefettura di Parma.

L’intensificazione dei controlli, con la presenza massiccia di più pattuglie, continuerà ancora nei prossimi giorni.