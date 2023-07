Choc in via Burla, nuovo episodio di violenza: detenuto tenta di ferire al volto un poliziotto con una lametta

Dopo l'episodio dei giorni scorsi, con il tentativo di incendio della cella da parte di un detenuto anche nella mattinata del 10 luglio, presso il carcere di Parma, riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Fns Cisl - sarebbe stata sfiorata la tragedia a causa della tentata aggressione messa in atto da un detenuto magrebino a danno della polizia penitenziaria. Nello specifico, l’ispettore responsabile dell’Unità Operativa della Media Sicurezza stava accompagnando, unitamente ad altro personale di polizia, il detenuto dal reparto di isolamento alla sala teatro per essere sottoposto al giudizio del consiglio di disciplina per un episodio commesso nei giorni scorsi.

Lungo il tragitto, il detenuto avrebbe tirato fuori dalla bocca una lametta e si sarebbe scagliato contro l’ispettore nel tentativo di colpirlo al volto. Fortunatamente, l’ispettore, accorgendosi delle intenzioni del recluso, sarebbe riuscito a schivare il colpo e, unitamente, all’altro personale presente, sarebbe riuscito a bloccare il detenuto e a disarmarlo, evitando che nessuno dei presenti si facesse male.

Anche stavolta, pertanto, si è riusciti ad evitare il peggio, considerato che, a parte la maglia dell’ispettore tagliata verticalmente dal collo in giù, nessuno dei poliziotti intervenuti a bloccare il detenuto riportava lesioni.