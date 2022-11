Carcere, infermiere aggredito da un detenuto durante una visita

Un infermiere che lavora all'interno del carcere di Parma sarebbe stato aggredito nei giorni scorsi da un detenuto mentre si trovava nei locali dedicati alle visite. Non è la prima volta che succede: già nei mesi scorsi i sindacati di polizia penitenziaria avevano denunciato episodi di violenza contro alcuni sanitari, oltre che contro gli stessi agenti. L'ultimo episodio, che sarebbe avvenuto alcuni giorni fa, avrebbe coinvolto un infermiere in servizio e un detenuto. Nel corso della visita il carcerato avrebbe tentato di aggredire il sanitario ma i contorni della vicenda devono essere ancora ricostruiti nel dettaglio. Sono in corso indagini per accertare le eventuali responsabilità.