Casaltone: il cadavere ritrovato potrebbe essere quello del 92enne scomparso da Sorbolo

Potrebbe essere di Annunzio Menozzi, il 92enne scomparso qualche giorno fa dalla zona di Sorbolo il cadavere ritrovato nella serata di lunedì 9 ottobre a Casaltone. Sul posto sono arrivati i poliziotti della Questura di Parma, insieme ai colleghi della Scientifica. Fino a qualche ora fa l'unica certezza è che si trattava del corpo di un uomo. Le indagini sono iniziate da subito e nel corso delle ore la pista investigativa si è fatto sempre più probabile.

Si fa sempre più strada infatti l'ipotesi che possa trattarsi del cadavere di Annunzio Menozzi, scomparso una settimana fa, martedì 3 ottobre. Il corpo era stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Per questo motivo l'identificazione non è semplice. Gli inquirenti stanno lavorando principalmente a questo scenario, che dovrebbe essere confermato nelle prossime ore. Restano da chiarire le cause del decesso dell'anziano, scomparso dalla zona di strada Naviglia, in direzione Beneceto da una settimana. Sarà l'autopsia a stabilirle. Il cadavere probabilmente si trovava in zona da alcuni giorni.