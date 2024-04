Nel casolare con la droga: arrestata 36enne

I carabinieri di Colorno, hanno arrestato una 36enne poiché, sorpresa in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della bassa parmense, con un panetto da 100 grammi di hashish. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa quando, i militari, durante un servizio di controllo delle zone rurali nei dintorni di Colorno, notavano un gruppo di persone, composto da una donna e tre uomini, nei pressi di uno stabile abbandonato che, alla vista della pattuglia, davano subito segnali di nervosismo e tensione.

Ciò ha insospettito i carabinieri che ci hanno voluto vedere chiaro. Nel corso della perquisizione effettuata dagli operanti, è saltato fuori quasi un etto di sostanza stupefacente di tipo “hashish”, nella disponibilità di una 36enne, nativa della provincia di Cremona, con precedenti anche in materia di stupefacenti. A questo punto la donna è stata accompagnato in caserma, dove è stata dichiarata in stato di arresto, perché ritenuta responsabile del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Al termine delle formalità burocratiche, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stata condotta presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Il giudice dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’arrestata la misura cautelare dell’obbligo di dimora.