Cerca di mordere i carabinieri durante un controllo: arrestato

I Carabinieri di Tizzano val Parma hanno arrestato un 40enne marocchino senza fissa dimora rintracciato nei pressi di un bar del centro di Langhirano. L'accusa è quella di resistenza a Pubblico Ufficiale: ha cercato di mordere l'agente che si trovava al suo fianco durante il trasferimento in auto per arrivare in caserma.

I Carabinieri erano giunti sul posto dopo la chiamata proveniente da un locale del centro, dove l'uomo disturbava i clienti. Al loro arrivio, i militari hanno proceduto alla richiesta dei documenti, con l'intento di identificarlo. E qui l’uomo ha iniziato ad assumere un atteggiamento irriverente e strafottente nei confronti dei militari evitando di fornire indicazioni circa la sua identità. Per questo è stato accompagnato alla caserma di Langhirano ma, durante il tragitto, ha ggredito più volte i militari tanto che sono stati costretti ad ammanettarlo. Ma la misura non è servita: durante il tragitto ha cercato di mordere chi si trovava in auto seduto a fianco. La situazione ha reso necessario l’intervento in supporto di un'altra pattuglia per riuscire a trasportare l’uomo in sicurezza. Il 40enne marocchino senza fissa dimora, con precedenti penali commessi nella provincia di Bergamo è stato tratto in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e rattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, in attesa del Processo con rito direttissimo.