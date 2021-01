Ruba cibo all'Esselunga e aggredisce il vigilantes: 14enne denunciata

Ha cercato di uscire senza pagare alcuni generi alimentari preso all'interno del supermercato Esselunga di via Emilia Ovest a Parma ma è stata fernata dagli addetti alla vigilanza e poi identificata e denunciata dai poliziotti delle Volanti per rapina impropria. Una ragazzina di soli 14 anni è stata sorpresa ieri 31 dicembre mentre cercava di accodarsi ad un cliente per eludere le barriere antitaccheggio.

La ragazza, che èstata colta in flagranza di reato dai vigilantes, ha cercato di scappare ma dopo essere stata bloccata, ha abbandonato la merce e si è scagliata contro l'addetto alla sicurezza, strattonandolo e tirando con forza la sua sciarpa, rischiando così di strangolarlo.

I poliziotti sono riusciti a riportare la situazione alla normalità ed hanno identificato la minore, nata in Italia ma di cittadinanza croata. Nonostante la giovane età era stata già protagonista di un episodio simile a Verona. La 14enne è stata accompagnata al Centro di prima accoglienza per minori di via Pratello a Bologna.