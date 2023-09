Tragedia della solitudine a Fidenza: trovato il cadavere di un'anziana in pieno centro

Era lì da due settimane. Sola. Senza nessuno accanto. La morte più atroce. In vicolo Visconti, al civico 20, va in scena una nuova tragedia della solitudine. Il teatro è Fidenza, dove stamattina, 19 settembre, i carabinieri sono stati chiamati da alcuni vicini e hano accertato la morte di un'anziana, trovata senza vita all'interno del suo appartamento. Il caos intorno alle 12, quando arriva la segnalazione al 112 che invia una pattuglia per gli accertamenti.

Una folla di curiosi si è ammassata sulla via del ritrovamento. L'anziana donna sarebbe morta un paio di settimane fa.

IN AGGIORNAMENTO