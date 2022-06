Paura a Cella di Noceto: ciclista cade nel bosco e si ferisce. Salvato dai soccorritori

Paura ieri sera intorno alle 21.30 a Cella di Noceto, quandi una brutta caduta in bicicletta ha fatto temere il peggio per un uomo di 38 anni residente in provincia di Parma. Il ciclista, in compagnia di alcuni amici, è stato disarcionato dalla propria mountain-bike urtando violentemente il suolo e procurandosi una frattura esposta ad un arto superiore. Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono arrivate l'ambulanza della Croce Rossa di Medesano, l'automedica da Fidenza, due squadre del Soccorso Alpino parmense e Vigili del Fuoco: l'uomo, dopo esser stato stabilizzato è stato trasportato in barella fino alla strada carrozzabile e quindi all'Ospedale Maggiore di Parma.