Cinque spaccate nei locali del centro tra luglio e agosto: arrestato 25enne polacco

Nella giornata di ieri, Ufficiali ed Agenti di P.G. della Squadra Mobile di Parma hanno tratto in arresto arrestato un cittadino polacco 25enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Parma.

Le indagini condotte dagli investigatori della Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile su disposizioni della Procura della Repubblica di Parma, sono nate all’indomani di una serie di furti commessi a Parma ai danni di alcuni ristoranti ed esercizi commerciali.

Attuando una strategia già messa in atto negli ultimi tempi, si è proceduto alla riunione di tutti i fascicoli iscritti a carico dell’odierno indagato, così consentendo una valutazione complessiva del contesto e, soprattutto, consentendo di meglio valutare la pericolosità della persona in questione.

All’uomo -un soggetto 25enne già coinvolto in pregresse vicende giudiziarie, in Italia senza fissa dimora- vengono addebitati svariati furti commessi in Parma, ed in particolare:

• un furto a luglio presso un ristorante del centro città, con il sistema della spaccata, che cagionava un danno di svariate migliaia di euro (40 tablet, un cellulare, dolciumi)

• un furto, ancora a luglio, presso altro ristorante, che cagionava un danno di 2.000 € in contanti, oltre ad un PC, due palmari, un Apple watch, due bottiglie di champagne da 200,00 ciascun;

• un furto ad agosto presso una farmacia, con svuotamento della cassa;

• un tentato furto presso un supermercato ad agosto;

• un furto, ancora ad agosto, presso altro ristorante ove, con la spaccata, l’indagato si impossessava di denaro, Ipad, Ipod e due tablet;

in totale, dunque, cinque furti in un arco temporale molto contenuto.

A seguito dell’emissione della misura cautelare a suo carico, l’uomo è stato rintracciato dai poliziotti nei pressi della Stazione Ferroviaria.

Accompagnato in Questura ed espletate le formalità di rito il 25enne è stato tradotto presso la casa Circondariale di Parma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del GIP cui l’indagato potrà esporre le sue difese.