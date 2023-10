Clandestino ruba all'Esselunga e aggredisce l'addetto alla sicurezza: arrestato

Fa incetta di superalcolici all'Esselunga e scappa dai portelli automatici senza pagare la merce. È successo venerdì mattina a Parma, intorno alle 11:30 quando la Centrale Operativa del 113 ha ricevuto una chiamata dal direttore del supermercato. L'uomo si aggirava con fare sospetto tra le corsie del reparto superalcolici e, dopo aver prelevato delle bottiglie dagli scaffali, li ha nascosti in un sacchetto di carta preso dal supermercato, dirigendosi verso l’uscita senza pagare la merce. L’addetto alla sicurezza che aveva notato la scena lo ha bloccato con 4 bottiglie di superalcolici. Per cercare di fuggire, il ladro ha pensato bene di aggredire sia l’addetto alla sicurezza che il direttore del negozio riuscendo a divincolarsi scappando tra le corsie del supermercato. Il soggetto, raggiunto dai poliziotti nel frattempo intervenuti, è stato bloccato e accompagnato in Questura, per essere compiutamente identificato perché privo di documenti. L’uomo sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un morsetto reggisella utilizzato come strumento atto all’effrazione. Si tratta di un cittadino tunisino 23enne, con numerosi precedenti di polizia per reati specifici, per falsa attestazione sull’identità personale e immigrazione clandestina e richiedente protezione internazionale. Al termine delle incombenze di rito, il 23enne è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria e contestualmente denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere. Dell’arresto è stata data immediata notizia all’Autorità Giudiziaria che ha disposto che l’uomo venisse trattenuto presso le camere di Sicurezza della Questura in attesa in attesa del giudizio di convalida. Tutta la merce, quantificata in euro 90 è restituita. In sede di udienza, tenutasi nella tarda mattinata di ieri 28 ottobrel’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e il Giudice Monocratico ha rinviato l’udienza al 27 novembre prossimo. Al soggetto è stata applicata la misura del divieto di dimora nella provincia di Parma.