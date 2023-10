Coca, eroina e hashish in auto e a casa: coppia fermata dai carabinieri per un controllo a Fidenza e arrestata

I carabinieri di Fidenza, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato due giovani del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è nato dall’intuito dei militari della sezione radiomobile della Compagnia di Fidenza i quali durante l’ordinario servizio perlustrativo, hanno notato due “vecchie conoscenze” a bordo di una vettura che, proveniente da Fiorenzuola viaggiava in direzione di Fidenza.

Hanno quindi deciso di fermarli e sottoporli a controllo, trovandoli particolarmente nervosi e insofferenti. È bastato, quindi, approfondire l’ispezione per rinvenire un panetto di hashish di oltre un etto sul sedile posteriore della vettura. Benché i due giovani, un uomo e una donna di circa 30 anni, con numerose segnalazioni di polizia in materia di stupefacenti, spergiurassero di non avere altro, le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno consentito di rinvenire e sequestrare un totale di 115 grammi di hashish, 5 di eroina (che la donna teneva occultate in bocca) e due dosi di cocaina.

Sono stati sequestrati anche 2.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita, e diverso materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e sottoposti alla temporanea detenzione domiciliare, in attesa del giudizio di convalida che avrà luogo presso il Tribunale di Parma.