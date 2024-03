Coca e ketamina: sequestri di droga lungo la via Emilia

Dalla cocaina alla marijuana, dall'eroina alla ketamina. I carabinieri di Fidenza hanno effettuato alcuni sequestri di droga nel corso di alcuni controlli effettuati lungo la via Emilia, tra Fidenza e Pontetaro. Dieci militari, alcuni dei quali in borghese, affiancati dai cani antidroga, hanno setacciato le zone 'calde' dei paesi. Sei persone sono state segnalate alla Prefettura di Parma in qualità di assuntori. Si tratta di persone gravitanti nel fidentino, di età compresa tra i 20 e i 50 anni.

Sono stati anche effettuati alcuni alcoltest una trentina di automobilisti lungo la via Emilia. In tre sono risultati fuori dai limiti consentiti; tra questi, un uomo di origine sudamericana viaggiava con 0,9 grammi di alcol per litri di sangue, mentre una 40enne sfiorava l’1,5%. Una terza persona, invece, che ha deciso di appellarsi al diritto di rifiutare i controlli (sia per l’alcol che per gli stupefacenti) è stato denunciato, come previsto dal codice della strada, come se fosse risultato positivi oltre i limiti massimi. Per tutti tre i guidatori patente ritirata, e per gli ultimi due vettura sequestrata ai fini di confisca. Sono state controllare 50 vetture, più di 70 persone e 3 locali pubblici.