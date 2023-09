Cocaina, alcol ed evasione dai domiciliari: controlli a tappeto sulla Cisa e la via Emilia, cinque denunciati

Nello scorso fine settimana la Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore Terme ha messo in atto specifici servizi di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati in genere, con controlli sulla viabilità finalizzati a anche prevenire incidenti stradali. Il servizio è stato eseguito all’interno delle aree cittadine e lungo le principali arterie stradali, SS62 della Cisa e SS9 via Emilia.

A conclusione del servizio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 30enne, di nazionalità tunisina, per detenzione a fini di spaccio. Lo stesso è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina per un totale di circa 6 grammi.

E ancora: denunciate 3 persone alla guida dei loro veicoli con un tasso alcolemico oltre la soglia consentita (oltre 1g/l e oltre 2 g/l). A carico di tutti è scattato il ritiro della patente di guida; denunciato anche un 45enne del luogo, sottoposto agli arresti domiciliari, colto all’esterno della propria abitazione fuori dagli orari consentiti.

Sono stati controllati complessivamente 65 persone e 58 veicoli.