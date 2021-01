Coinvolto in un incidente stradale cerca di buttare la droga ma viene preso: arrestato 33enne

Ieri, alle 13 circa, una pattuglia di vigilanza stradale è intervenuta al km 118 sud dell'autostrada A1, località Casalbaroncolo, per effettuare i rilievi di un incidente stradale con feriti in cui erano rimasti coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante. Quest'ultimo era stato tamponato da una Bmw 320, con a bordo due uomini. Una volta sul posto, gli agenti hanno notato che il conducente della Bmw, un 33enne residente in provincia di Varese, stava armeggiando nell'intercapedine del new jersey centrale. L'uomo si è allontanato rapidamente, dichiarando di sentirsi confuso e di avvertire un malessere generale.

Il capo della pattuglia, però, si è accorto che stava svuotando dei voluminosi sacchi trasparenti di cellophane del proprio contenuto, circostanza confermata da un testimone. La sostanza gettata, una volta analizzata, è risultata essere hashish, per un peso complessivo di circa 300 grammi, e marijuana per circa 350 grammi. Gli altri occupanti della Bmw, due giovani di 33 e 34 anni, sono stati trasportati all'Ospedale Maggiore di Parma.

Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione, per via delle ferite riportate, mentre il conducente della Bmw, dopo le cure e gli accertamenti di rito, è stato dimesso ed è risultato positivo agli accertamenti sull'assunzione di droga, in particolare cocaina. L'uomo è stato arrestato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trasferito nella casa circondariale di Parma, in attesa dell'udienza di convalida. (Adnkronos)