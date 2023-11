Colf ruba gioielli mentre fa le pulizie e tenta di venderli ad un compro oro di Parma: denunciata

Mentre puliva la casa, ne approfittava per sottrarre gioielli e preziosi che poi rivendeva a un compro oro di Parma. Per questo una donna è stata denunciata per ricettazione. E' accaduto a Scandolara Ravara, nel mantovano.

L’indagine dei carabinieri ha preso avvio dalla denuncia presentata da una signora che nell'ottobre scorso si è presentata alla caserma di Scandolara Ravara riferendo di essersi accorta che alcuni gioielli che teneva custoditi in alcuni contenitori, occultati in un particolare luogo della sua casa, erano spariti. La donna ha spiegato di non aver riscontrato segni di forzatura agli infissi di casa e che all'abitazione aveva accesso solo una persona che si occupava dei lavori di casa e delle pulizie.

I militari hanno effettuato dei controlli in diversi compro oro della zona scoprendo che proprio la collaboratrice domestica della vittima si era presentata in un compro oro di Parma e, in più occasioni, aveva venduto anelli, cinturini, catene collane, bracciali e orecchini in oro. L’esercizio commerciale ha fornito anche la data e il prezzo delle operazioni di compravendita, pari a diverse migliaia di euro, nonché la copia del documento di identità della venditrice. Le foto scattate dal compro oro per ciascun oggetto acquistato hanno infine dato conferma che si trattava degli oggetti rubati. La donna è stata denunciata per ricettazione. (Adnkronos)