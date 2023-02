Tragedia sfiorata in borgo collegio Maria Luigia: lastra di marmo cade sui tavolini di un bar

Tragedia sfiorata nella mattinata di mercoledì 8 febbraio in pieno centro a Parma. Erano da poco passate le 8 di mattina quando, per cause in corso di accertamento, una lastra di marmo è caduta da un palazzo direttamente nella zona in cui sono presenti i tavolini di un bar caffetteria di Borgo Collegio Maria Luigia. Fortunatamente in quel momento i tavolini erano vuoti e nessuno si trovava in strada. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza l'area in cui è avvenuto l'incidente ed hanno effettuato i primi approfondimenti per capire da dove sia caduta la lastra. Secondo le prime informazioni il materiale sarebbe caduto in strada da un cantiere che si troverebbe all'interno di uno degli appartamenti del palazzo che si trova nello stesso condominio del bar. La lastra di marmo è stata poi rimossa.