Coltaro di Sissa, bosco a fuoco: vigili del fuoco in azione

Incendio a Coltaro, nei pressi di Sissa. In un bosco, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiato un incendio che i vigili del fuoco stanno circoscrivendo. Sul posto una squadra di Fidenza con il supporto di una due operatori del 115 di Parma. L'incendio interessa una parte ampia del bosco, ma sembra essere sotto controllo grazie al lavoro delle squadre impegnate sul territorio.