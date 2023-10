Tensione e paura in Oltretorrente: 30enne nigeriano vuole aggredire alcuni connazionali con un coltello da cucina. Denunciato

trovato in Oltretorrente con un grosso coltello da cucina in mano. Per questo un nigeriano è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere ieri pomeriggio dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Parma, dopo un pomeriggio ad alta tensione. Il 30enne, gravato da numerose denunce per violenza e reati contro la persona, si è presentato armato di un grosso coltello da cucina, davanti alla porta di un negozio gestito da un connazionale.

Dopo un primo fuggi fuggi generale, sono arrivate alla centrale operativa le segnalazioni dei residenti, che in preda al panico hanno riferito di una lite in atto.

Una pattuglia impiegata nel quartiere con lo scopo di garantire la sicurezza proprio in quelle zone, è intervenuta individuando l’uomo e disarmandolo.

Inizialmente il soggetto non ha avuto un atteggiamento collaborativo rifiutandosi di lasciare il coltello nonostante la perentoria intimazione rivoltagli dai carabinieri. Solo in un secondo momento, quando i militari hanno impugnato il “taser” in dotazione e si sono avvicinati all’uomo avvertendolo del suo possibile utilizzo, l’uomo ha lasciato cadere il coltello che è stato allontanato e successivamente recuperato dai militari.

Nel frattempo, a supporto dei colleghi intervenuti, sono state inviate altre pattuglie per riportare la situazione alla calma.

L’uomo è stato accompagnato nella Caserma di via delle Fonderie, per procedere a più approfonditi accertamenti e tentare di ricostruire la vicenda. Dalle testimonianze acquisite è emerso che il 30enne nigeriano, la sera precedente aveva avuto una discussione animata con alcuni connazionali e nell’occasione aveva avuto la peggio, pertanto il giorno seguente si è presentato nel luogo dove pensava li avrebbe ritrovati, armato di un coltello di circa 30 centimetri di lunghezza per portare a termine una sorta di vendetta.

Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso che la situazione seppure tesa e fuori dall’ordinario non sia degenerata in una vera e propria tragedia.

Il 30enne non nuovo a episodi del genere, dopo essere stato identificato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile del reato di porto di oggetti atti a offendere.