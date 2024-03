Punta un coltello alla gola di un uomo in ospedale: bloccato

Ha puntato alla gola un coltello ad un uomo, un 33enne libanese, apparentemente senza motivo, all'interno dell'Ospedale Maggiore. Un 28enne italiano, con precedenti per lesioni, maltrattamenti ed estorsione, è stato denunciato per minacce aggravate dall'uso di armi. Il gravissimo episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 10 marzo. Subito dopo l'aggressione la vittima ha avvertito la polizia, che è arrivata sul posto con una volante

Secondo le prime informazioni il 33enne avrebbe raccontato agli agenti di essere stato minacciato con l'arma, per poi scappare. Il motivo dell'aggressione rimane un mistero. A quel punto i poliziotti hanno iniziato subito le ricerche e in pochi minuti sono riusciti a rintracciare l'aggressore, anche grazie alla descrizione precisa fornita dalla vittima.

Si tratta di un italiano con diversi precedenti di polizia per lesioni, maltrattamenti ed estorsione e già destinatario di avviso orale emesso dal Questore di Parma. Il 28enne, accompagnato in Questura stato denunciato per minacce aggravate dall’uso di armi. Non è chiaro il perchè del suo comportamento.