Compra un'assicurazione auto online che non esiste: denunciato per truffa un 33enne che ha raggirato un cittadino della Bassa

I carabinieri di Roccabianca hanno denunciato un 33enne della provincia di Alessandria ritenuto responsabile del reato di truffa. I fatti risalgono al mese di agosto scorso, quando un cittadino della Bassa è stato fermato dalla Polizia locale, che lo ha sanzionato sequestrandogli l’auto, perché dal controllo era risultato che circolava sprovvisto della prevista copertura assicurativa. L'uomo ha cercato di giustificarsi, producendo la documentazione in suo possesso che attestava l’avvenuto pagamento della polizza stipulata con una compagnia di assicurazioni online. La copertura assicurativa però non veniva riscontrata dalla consultazione della specifica banca dati. Pertanto l’auto è stata sequestrata. A quel punto, recatosi dai carabinieri di Roccabianca, ha sporto denuncia contro ignoti, che con raggiri gli avevano proposto un falso contratto assicurativo. I carabinieri hanno così avviato le indagini, che hanno consentito di identifcare l’intestatario del conto corrente postale sul quale è transitato il denaro inviato per attivare la falsa polizza. E' stato così identificato un 33enne della provincia di Alessandria, con numerosi precedenti specifici e denunciato per il reato di truffa aggravata.

Le attività investigative da parte delgli uomini dell’Arma hanno consentito alla vittima di riavere l’auto sequestrata con il conseguente annullamento del verbale da parte della Prefettura di Parma.